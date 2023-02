Carnaval de Nivelles : des gilles nivellois fiers d’être centenaires

A Nivelles, les gilles tentent de respecter le costume et la tradition le plus fidèlement possible. Même si, vu de Binche, on les considère parfois avec ironie comme des "gilles à bottines", ils portent fièrement les sabots dès les soumonces et vont louer leur costume et leur chapeau chez le même louageur que celui qui fournit les gilles de Binche. Et si le bourrage s’appelle ici "bossage", c’est avec la même technique que leurs bosses de paille sont formées par des mains expertes au moment de l’habillage, le dimanche matin à l’aube. La femme, qu’elle soit l’épouse du gille, sa maman ou une amie, apporte quant à elle la touche finale : serrer "l’apertintaille", poser la "barrette" sur la tête du gille et nouer le mouchoir de cou. "C’est le rôle le plus important", témoigne Delphine, l’épouse du président de la société des Gilles nivellois. Elle aura d’ailleurs une dizaine de gilles à habiller ce dimanche avant le ramassage, pour les préparer à une très longue journée. A la différence de Binche, les gilles à Nivelles sortent cela dit pendant deux jours, le dimanche et le lundi, et arborent un déguisement de fantaisie le mardi, pour le "raclot".