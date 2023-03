Carnaval de Florenville : au coeur de la fabrication des chars

Le temps presse pour les différents groupes de bénévoles qui s’attèlent à la réalisation des chars du Carnaval. Dans 3 jours, leurs créations défileront dans les rues de Florenville pour le bonheur des habitants de la région et des touristes d’un week-end.

Ce dimanche 19 mars, des chars plus impressionnants et plus somptueux les uns que les autres aiguaieront la 71e édition de cette Cavalcade artistique reconnue l’an dernier " chef-d’œuvre au Patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie Bruxelles ". A Chassepierre, le Club des jeunes du village pose les dernières fleurs en crépon sur son char qui représente Mario Kart.

" Les finitions prennent autant de temps que la conception car il faut cacher tout ce qui n’est pas joli à voir. On a commencé fin janvier, cette dernière semaine va être particulièrement chargée, d’autant qu’on avait estimé qu’il faudrait placer 27.000 fleurs et là on a déjà dépassé les 30.000 ", explique Félix, Président du Club des jeunes de Chassepierre.