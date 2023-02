Carnaval de Charleroi : un cortège folklorique traditionnel mais pas de parade citoyenne

La Fabrique de Carnaval de l’Eden fonctionnera bel et bien. Inaugurée ce vendredi soir à 18h00, elle accueillera tous ceux qui veulent participer à la fête en se fabriquant masques et déguisements. On pourra également y assister à la construction du Corbeau à trois têtes.

C’est un cérémonial apparu en 2015 et qui prend désormais une place importante dans les festivités carnavalesques carolos. Dès ce soir débutera la collecte des idées noires. Pendant trois semaines, jusqu’au soir du 21 février, chaque carolo est invité à inscrire ses pensées sombres sur un bout de papier qu’il aura l’occasion de remettre aux Brèyards et aux Bréyos qui sillonneront la Ville, notamment avec la Wallomobile. Ces idées noires nourriront le corbeau autour duquel les festivités seront renforcées, cette année. Le 21 février, dès 16h30 aura lieu le sacre du corbeau : danses, animations, festivités, incantations masquées précéderont le procès de la bête et sa mise à mort par le feu, en même temps que la disparition des idées noires. "C’est un événement désormais bien ancré, explique Fabrice Laurent, le directeur de l’Eden. L’an dernier on a même été un peu dépassé. Les restrictions sanitaires n’étaient pas encore totalement derrière nous et pourtant il y a eu plus de 1500 personnes qui sont venues assister au brûlage du corbeau. La collecte des idées noires aussi fonctionne. En 2022, le soir même, des gens qui n’avaient pas eu l’opportunité de déposer leurs idées noires dans les sacs déposés dans le ventre de la bête jetaient directement leurs petits papiers dans le foyer. C’est une idée basée sur des croyances populaires ancestrales mais qui, remise au goût du jour, séduit le public".