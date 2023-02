Carnaval de Charleroi : 1.000 écoliers déposent leurs idées noires pour les voir disparaître

Un stylo-bille à la main, chaque élève dépose sur une feuille blanche tout ce qui lui passe par la tête, et par le cœur. "J’ai écrit que j’avais peur des araignées", confie l’un d’eux. "Moi, du noir !", enchérit une autre. Mais des banalités arrivent rapidement des angoisses plus profondes. "Je ne vois plus beaucoup mon frère. Il ne vient plus à la maison. C’est ce que j’ai marqué. J’aimerais tellement le revoir…" Les larmes dans les yeux, une autre se livre : "Je dois être opérée. Ça me fait vraiment peur. J’espère qu’avec ce papier, cela va changer les choses."

Tous ces papiers noircis de confidences sont réunis dans un sac en jute. "Au total, ce sont plus de 1.000 élèves que nous allons voir. C’est une bonne manière pour eux de pouvoir expliquer des sentiments qu’ils n’extériorisent pas autrement', poursuit Evelyne Colonius.

L’enseignant, Benjamin Latelier, abonde : "Dans un cours normal, il n’y a pas toujours cet espace où nos élèves peuvent se livrer. C’est peut-être moins facile pour eux. C’est un atelier utile. Ils peuvent en profiter."

Toutes ces idées négatives seront définitivement chassées, on l’espère, au crépuscule du Mardi gras. Ce 22 février, sur la place Verte, le corbeau géant partira en dans les flammes.