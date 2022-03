Carnaval de Binche : une édition avec moins de panache, moins de monde mais au grand cœur

Ils arrivent au compte-goutte, heureux de se retrouver malgré les circonstances. Vingt minutes plus tard, une vingtaine de personnes sont au rendez-vous, coupe de champagne à la main. C’est alors que la batterie entame un premier air de carnaval. Olivier Desoete, l’hôte de ce premier rendez-vous, joue du fifre, cette petite flûte qui produit un son aigu si typique du carnaval et chacun écoute et frappe le sol de ses souliers, comme les Binchois — et les Binchoises — savent si bien le faire.