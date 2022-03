Carnaval de Binche : un "ramassage" peu habituel pour cette édition 2022

Ce Mardi gras, une vingtaine de membres de la société de gilles "Les Jeunes Indépendants" se sont donné rendez-vous chez Jessica et Olivier Desoete à 6 heures.

Ils arrivent au compte-goutte, heureux de se retrouver malgré les circonstances. Vingt minutes plus tard, une trentaine de personnes sont au rendez-vous, coupe de champagne à la main. C’est alors que la batterie entame un premier air de carnaval. Olivier Desoete, l’hôte de ce premier rendez-vous, joue du fifre, cette petite flûte en bois qui produit un son aigu si typique du carnaval et chacun écoute et frappe le sol de ses souliers, comme les Binchois – et les Binchoises- savent si bien le faire.

Vers 6h30, le groupe quitte la maison de Jessica et Olivier, direction celle de Stéphane. Sur le chemin qu’ils parcourent à pied, la batterie ne peut s’empêcher de jouer un air de gille, malgré l’interdiction en vigueur.

En raison de l’épidémie de Covid-19 en effet, les gilles ne peuvent ni se parer, ni battre le pavé dehors au son de leur batterie. L’air de batterie donne de l’élan à la société des Jeunes Indépendants. Mais la police veille. Une voiture s’arrête à leur hauteur et leur demande – gentiment- d’arrêter de jouer. Ils s’y conforment : la batterie ne jouera qu’à l’intérieur.

Le groupe poursuit sa route lorsque Vincent, l’un des membres de la société, ouvre la porte de sa maison et invite le groupe à rentrer. Une halte supplémentaire qui réjouit tout le monde. Nouveau verre de champagne et petits fours sont servis. A peine quelques mètres plus loin, le scénario se répète, chez Stéphane cette fois, autre gille de la société.

Les Jeunes Indépendants en comptent 170… Mais il y a peu de chance que tous ouvrent leur maison, le Mardi gras devrait compter mille heures. Et, malgré les restrictions apportées au folklore binchois, le timing est serré. Il se poursuivra notamment à l’Antidote, l’un des cafés situé sur la Grand’Place, le local de la société. C’est là que ses membres prendront leur petit-déjeuner.

La journée sera longue pour les dix sociétés de gilles que compte Binche… et pour le public qui vendra au rendez-vous, comme ce fut le cas ces deux derniers jours gras.