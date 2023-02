Carnaval de Binche : plongée dans la journée d'un Gille

Parfois, la passion du Gilles se transmet de génération en génération. Certains fils de gilles marchent dans les pas de leurs pères et deviennent, eux aussi, des gilles. "C’est génial parce que les générations avancent, les enfants grandissent. On les voit moins, ils ont leur vie et puis on passe un moment tout à fait différent ensemble ça fait plaisir, c’est très agréable".

Pour Bertrand c’est une année encore un peu plus spéciale car cette année, sa société "les incorruptibles" fête ses 50 ans. "On n’a pas 50 ans chaque année donc je suis là cette année, dans 50 ans, je ne serai plus là donc on va en profiter".

Et pour marquer le coup, les 80 gilles de la société se sont même offert une petite photo de famille devant la gare de Binche. Et voici le résultat.