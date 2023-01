Carnaval de Binche : les louageurs retrouvent le sourire

C’est le soulagement pour les louageurs de la région du Centre : après 3 années de pause liée au Covid, le carnaval aura bien lieu cette année à Binche. Les cafetiers, les louageurs de costumes, d’apertintailles, et de chapeaux de Gilles retrouvent le sourire. Karl Kersten est l’un d’eux depuis 50 ans : "Ici, on voit qu’il y a un engouement au niveau de la location. Les gens sont venus très vite pour louer leur chapeau. Donc, le moral reprend !". Karl remarque clairement un engouement supplémentaire pour ce carnaval qui va "restaurer le contact humain" et permettre aux milliers de Binchois de vibrer à nouveau au son des tambours.