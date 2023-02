Carnaval de Binche : les enfants ravis du retour de la bataille de confettis en ce lundi gras

Si les enfants ont énormément patienté pour cette journée qui est le prélude du mardi gras et du grand défilé des gilles. Et pour ce petit garçon, c’est chouette car "on va chercher tout le matériel un peu par-ci par-là. Et puis le mardi gras, on se lève, on se bourre, on s’habille et puis on fait la fête."

Le carnaval est donc bel et bien de retour et bas son plein dans la cité des gilles.