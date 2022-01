Carnaval de Binche annulé : "C’est tout un tissu socioculturel et économique qui est malheureusement mis à mal"

Les autorités binchoises ont décidé d’annuler pour la 2e année consécutive le carnaval de Binche. Selon le bourgmestre Laurent Devin, le Codeco a "tué le carnaval de Binche". Les mesures prises et l’instauration du baromètre rendent impossible l’organisation de l’évènement. Frédéric ANSION, historien, Gille et président de la société royale des Gilles Récalcitrants, "c’est tout un monde associatif, c’est tout un tissu socioculturel et socio-économique qui est malheureusement mis à mal à cause de cette crise, parce que les réunions sont très nombreuses, elles commencent quasi dès le mois de juin ou dès le mois de septembre pour préparer ces trois jours gras, qui sont aussi annoncés par des soumonces qui avaient déjà été annulées et qui devaient se tenir en janvier. Ces soumonces préparent le carnaval et c’est compliqué d’organiser tout ça vu la situation".