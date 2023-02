Carnaval à Trois-Ponts ce week-end : un des plus petits de Wallonie

Quelques localités s’apprêtent à leur tour à vibrer au son des réjouissances carnavalesques. Parmi celles-ci, Trois-Ponts, qui se définit elle-même comme un des plus petits carnavals de Wallonie. Le point d’orgue, ce sera ce dimanche dès 14 heures.

" C’est réparti sur deux jours. Nous avons le samedi soir la nuit des clowns, qui est notre bal du carnaval, et puis le cortège le dimanche. On aime dire qu’on est un des plus petits cortèges carnavalesques de la province parce que notre objectif n’est pas du tout de rivaliser avec les carnavals des villes voisines. On a évidemment nos stars du cortège qui sont nos géants Gilles et Catherine. On a une petite dizaine de groupes, accompagnés par des fanfares, et on tient beaucoup à cette qualité du folklore carnavalesque. On insiste beaucoup pour que les groupes qui participent au cortège viennent avec un char bien décoré et une belle chorégraphie des participants. Et puis avec beaucoup de bonheur, nous aurons la participation des écoles de la commune. C’est une nouveauté cette année et on est fier de dire qu’il y aura pas mal de jeunes de la commune qui participeront au cortège ", détaille Bernard Milants, le président du comité culturel de Trois-Ponts.