Le Concert de Gala du Service Médical aura lieu le mercredi 7 Septembre 2022 au Palais des Beaux-Arts.

Au programme" Carmina Burana " par la Musique Royale des Guides, le chœur d’Arenberg, le chœur del’Union européenne et par 3 solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Graciela Morales, François Pardailhé et Halidou Nombre. Ce concert est organisé par l’ Association sans but lucratif " asbl Medic ".

Le 7 septembre à Bozar, gagnez deux places