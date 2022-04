" Carmen " : Quand Stromae est un oiseau rebelle

" L’amour est un oiseau rebelle ", sans doute un des plus gros tubes de l’histoire de l’opéra. Cet air qui arrive au début de l’opéra et qui présente le personnage de Carmen est une " habanera " (ou havanaise), un genre musical qui serait né à Cuba, d’où son nom et très populaire dans l’Europe romantique.

Et donc dans l’acte 1 de " Carmen " de George Bizet, notre héroïne se présente avec cette habanera. Pour résumer très rapidement l’intrigue : " Carmen " raconte l’histoire d’amour entre la bohémienne Carmen (qui travaille dans une usine de cigarette) et le brigadier Don José.

Et c’est grâce à son air " L’amour est un oiseau rebelle " – où Carmen chante la force de l’amour mais, aussi, son indépendance de femme – qu’elle séduit Don José.

Alors en 2013, Stromae reprend cette air " L’amour est un oiseau rebelle " extrait de l’opéra " Carmen de George Bizet pour écrire sa chanson qui s’intitule d’ailleurs " Carmen ". La référence est évidente dans le tire mais aussi dans la mélodie et, dans les paroles puisque plutôt que ce commencer par " L’amour est un oiseau rebelle ", Stromae commence par " L’amour est comme l’oiseau de Twitter, on est bleu de lui que pour 48h ".

Dans ses paroles, Stromae dénonce les réseaux sociaux, l’addiction qu’ils entrainent, le cercle vicieux pour notre égo ou encore la façon de consommer l’amour aujourd’hui " Je te prends, je te jette. Un de perdu 10 de retrouvés " pour reprendre les mots de Stomae lui-même.