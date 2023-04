"Carmen" de Benjamin Millepied, une adaptation moderne de l'opéra de Bizet sur fond de crise sociétale

Le danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied s’apprête à sortir son premier film, Carmen, une nouvelle adaptation au cinéma de la nouvelle de Prosper Mérimée, popularisée par Bizet avec son opéra éponyme. Si l’intrigue se déroule normalement dans l’Andalousie du XIXe siècle, Millepied nous propose une Carmen mexicaine, qui tente de passer la frontière en direction des Etats-Unis.

Ce n’est pas la première expérience cinématographique de Benjamin Millepied qui avait signé en 2010 la chorégraphie du film Back Swan de Darren Aronofsky, film dans lequel joue celle qui deviendra son épouse, Natalie Portman. Mais avec cette Carmen, le danseur et chorégraphe français signe sa toute première réalisation au cinéma, s’inspirant de l’une des figures les plus emblématiques de l’opéra, Carmen, qui a déjà connu une vingtaine d’adaptations au cinéma.

Loin de la Séville du XIXe siècle, Benjamin Millepied propose une Carmen contemporaine, une jeune mexicaine poursuivie par une patrouille américaine alors qu’elle tente de traverser la frontière. Aidan, un ancien marine souffrant de stress post-traumatique, lui viendra en aide. S’ensuivra une course-poursuite qui mènera les deux amants dans un club de danse à Los Angeles.

Dans le film, nous retrouverons les thèmes principaux de la nouvelle de Mérimée et de l’opéra de Bizet, la passion amoureuse, la jalousie et le désire de liberté, rythme par des tableaux de chants et de danse (n’oublions pas que le réalisateur du film est l’ancien directeur du ballet de l’opéra de Paris).

Pour incarner cette Carmen contemporaine, Benjamin Millepied a fait appel à la jeune actrice mexicaine Melissa Barrera, qui donnera la réplique à Paul Mescal, acteur irlandais de 27 ans, étoile montante du cinéma qui était nommé cette année aux Oscars pour sa performance dans Aftersun. La musique du film est, quant à elle, signée par le compositeur américain Nicholas Britell.

Le film sortira au cinéma le 14 juin prochain.