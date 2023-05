Carmen Amaya : cette danse qui a fait d'elle la plus grande star du flamenco à 16 ans en 1929

20 mai 1929, à Somorrostro, un quartier ouvrier de Barcelone, aujourd'hui disparu sous les hordes de touristes.

Entre une usine, un hôpital et le bord de mer, des petites cabanes sont mêlées, dans un bric-à-brac sans eau ni électricité. Dans l’une de ces petites cabanes, Carmen Amaya enfile ses grands anneaux dorés et attache ses cheveux dans un chignon serré devant le miroir de sa chambre. Sa robe rouge à pois blancs est ajustée.

Une fois que son père se met à la guitare, Carmen n’entend plus que les notes de musique et le rythme des claquements de mains et elle s’élance alors sans plus penser à rien ! C’est un rituel qu’elle connaît, elle a ses habitudes et sa nonchalance témoigne de son aisance. Mais ce 20 mai a une saveur particulière... Elle se produit au Poble Espanyol de Montjuïc, devant le roi d'Espagne Alphonse XIII, à l'occasion de l'inauguration de l'Exposition universelle de Barcelone.

Du haut de ses 16 ans, Carmen est loin d’imaginer que, des décennies plus tard, le monde se rappellerait ce jour de printemps. Comment cette danseuse adolescente s'est-elle muée ce jour-là en l'incarnation même de l'âme du flamenco, qu'elle gardera jusqu'à sa mort ?

Des quartiers pauvres de Barcelone aux plus grands scènes du monde, laissez-vous embarquer par la magie du flamenco, au rythme des castagnettes et des claquements des talons sur le sol dans L'Heure H. Prenez place dans l'assistance de ce 20 mai 1929 pour un moment suspendu, chargé en émotion, qui fera vibrer votre corde sensible et éclater en vous l'esprit incandescent de la musique traditionnelle espagnole.