Carmelo Bongiorno sort de prison : il est placé sous surveillance électronique

Un passé très lourd

Dans les années nonante, les frères Bongiorno ont défrayé la chronique judiciaire. Ils comparaissent en 1994 devant la cour d'assises du Hainaut pour le meurtre de deux hommes : le journaliste de La Nouvelle Gazette, Stéphane Steinier, et l’entrepreneur montois Jean-Claude Boittiaux. Carmelo Bongiorno est condamné à la peine de mort (commuée en perpétuité). Deux ans plus tard, les frères Bongiorno sont de retour devant les tribunaux, cette fois dans le cadre d’un gigantesque dossier de fraude sociale et d’emploi au noir : c’est le procès des "Négriers de la construction". Carmelo Bongiorno est alors considéré comme le parrain des "négriers du Centre".