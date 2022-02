Carlsberg redoute une année compliquée en raison de l'inflation et du Covid

Les ventes de la bière d'abbaye belge Grimbergen ont reculé de 3%. Les marchés en forte croissance comme la Russie, l'Ukraine et l'Italie n'ont pas pu compenser la dégringolade observée en France.

Carlsberg est responsable de la marque Grimbergen à l'étranger. Le groupe a inauguré l'an dernier une microbrasserie sur le site même de l'abbaye du Brabant flamand.

Pour cette année, Carlsberg table sur une croissance du bénéfice opérationnel comprise entre 0 et 7%, en raison du prix élevé des matières premières et des restrictions en vigueur pour ralentir la propagation du coronavirus. À long terme, le groupe entrevoit une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5% par an.

Carlbserg est le premier grand groupe brassicole à présenter ses résultats annuels. Ses concurrents Anheuser-Busch InBev et le néerlandais Heineken doivent suivre dans le mois.