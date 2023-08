Carlos Santana s’excuse pour ses "commentaires insensibles" sur la communauté transgenre

Santana a depuis clarifié ses commentaires dans une déclaration obtenue par Billboard. "Voici mon objectif personnel que je m’efforce d’atteindre chaque jour", a-t-il déclaré. "Je veux honorer et respecter les idéaux et les croyances de toutes les personnes, qu’elles soient LGBTQ ou non. Nous sommes sur la planète du libre arbitre et nous avons tous reçu ce cadeau".

"Je vais maintenant poursuivre mon objectif d’être heureux, de m’amuser, et de permettre à chacun de croire en ce qu’il veut et de suivre son cœur sans crainte. Il faut du courage pour grandir et briller de la lumière que l’on est. Du courage pour être vrai et authentique. Nous grandissons et apprenons à faire briller notre lumière avec amour. Ayez une existence glorieuse. Peace."

Dans une déclaration envoyée à Billboard le jeudi 24 août, Santana s’est toutefois excusé plus directement pour ses paroles. "Je suis désolé pour mes commentaires insensibles. Ils ne reflètent pas ma volonté d’honorer et de respecter les idéaux et les croyances de chacun", a-t-il écrit.

"Je me rends compte que mes propos ont blessé des gens et que ce n’était pas mon intention. Je m’excuse sincèrement auprès de la communauté transgenre et de toutes les personnes que j’ai offensées".

Santana est le dernier musicien en date à partager publiquement des opinions anti-transgenres, Alice Cooper ayant déclaré dans une récente interview : "Je comprends qu’il y ait des transgenres, mais j’ai peur que ce soit aussi une mode".

En revanche, Nick Cave a récemment déclaré à ses fans transgenres qu’il les aimait "pleinement et qu’il leur souhaitait le meilleur".