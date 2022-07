Carlos Santana s’est évanoui sur une scène du Michigan en plein concert ce 5 juillet.

Dans un communiqué diffusé via son management, il a été confirmé que c’est la fatigue et la déshydratation qui ont eu raison de lui. Il a été transporté aux urgences les plus proches et se remet à présent bien.

Selon les personnes présentes à ce show du Michigan, Santana a été immédiatement pris en charge par le personnel médical qui l’a traité déjà sur scène.