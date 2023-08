Carlos Santana fait des commentaires anti-trans en plein concert

Carlos Santana a tenu des propos anti-trans lors d’un récent concert à Atlanta City, dans le New Jersey, comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous et via des personnes qui ont assisté au live.

"Lorsque Dieu nous a créés, toi et moi, avant que nous sortions de l’utérus, nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes", a déclaré Santana. "Plus tard, quand on grandit, on voit des choses et on commence à croire qu’on pourrait être quelque chose qui sonne bien, mais on sait que ce n’est pas bien. Parce qu’une femme est une femme et un homme est un homme. C’est tout. Ce que vous voulez faire dans le placard, c’est votre affaire. Je suis d’accord avec ça".

Santana a également critiqué son "frère" Dave Chappelle. L’humoriste a déjà déclaré qu’il s’identifiait à la "Team TERF" – une féministe radicale trans-exclusive – dans son émission spéciale Netflix de 2021.

Une personne ayant assisté au concert a déclaré à Consequence of Sound que les remarques de Santana étaient "très dérangeantes et semblaient sortir de nulle part". Un autre participant a raconté son expérience sur reddit, en écrivant : "Je suis allé voir Santana ce soir à Atlantic City avec mes parents, ma partenaire et sa mère. Je suis super content. Mais après une chanson, Carlos Santana s’est arrêté et a passé 15 bonnes minutes à débiter les conneries anti-trans les plus insensées que j’ai peut-être jamais entendues ? … Je pensais que la musique (surtout avec cette histoire) était censée nous rassembler".

Depuis, Santana a publié une déclaration au Billboard exprimant son "respect" pour les croyances de chacun. Cependant, il n’est pas revenu sur ses commentaires anti-trans : "Voici mon objectif personnel que je m’efforce d’atteindre chaque jour", a-t-il déclaré. "Je veux honorer et respecter les idéaux et les croyances de toutes les personnes, qu’elles soient LGBTQ ou non. Nous sommes sur la planète du libre arbitre et nous avons tous reçu ce cadeau".

Il a poursuivi : "Je vais maintenant poursuivre mon objectif d’être heureux, de m’amuser, et de permettre à chacun de croire en ce qu’il veut et de suivre son cœur sans crainte. Il faut du courage pour grandir et briller de la lumière que l’on est. Du courage pour être vrai et authentique. Nous grandissons et apprenons à faire briller notre lumière avec amour. Ayez une existence glorieuse. Peace."