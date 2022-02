Carlos Sainz veut rester prudent avant le Grand Prix de Bahreïn : "Les essais se passent normalement, je ne sais pas si c'est bien ou mal"

Ferrari a commencé à travailler très tôt sur sa nouvelle voiture, la F1-75, et cela semble pour l'instant porter ses fruits : tout se passe bien pour la Scuderia depuis le début des essais d'avant-saison à Barcelone, qui accumule les kilomètres tout en se montrant performante.

Carlos Sainz, qui s'apprête à disputer sa deuxième saison avec Ferrari, veut toutefois se montrer prudent à un peu moins d'un mois du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn.

"On verra si on a pris un bon départ quand on sera sur cette course, pas avant !, souligne le pilote espagnol. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu le moindre problème sur la voiture, on a rempli tous nos objectifs et on a bouclé de nombreux tours de piste. C'est bien, surtout ici à Barcelone. Je suis heureux pour l'instant. Je n'ai pas envie de parler de bons débuts, mais plutôt de débuts normaux, parce que tout se passe normalement, sans le moindre problème. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, parce qu'avec ces voitures, on peut aller trois ou quatre secondes plus vite ou plus lentement que les autres si on le veut. On ne sait pas où chacun se situe en termes de performance, c'est impossible à dire."

Carlos Sainz a également profiter de ces essais pour se glisser dans le sillage de l'Alpine de Fernando Alonso et de la Red Bull de Max Verstappen pour voir s'il est plus simple avec ces nouvelles voitures de suivre celle d'un concurrent, ce qui était très compliqué avec les monoplaces de ces dernières années, l'objectif étant de voir encore plus de bagarres en piste.

"Je l'ai fait exprès évidemment, et je peux vous dire que j'ai déjà ressenti quelques différences, a repris le coéquipier de Charles Leclerc. C'était assez clair ! J'ai donc un sentiment plutôt positif et optimiste. On a fait un pas dans la bonne direction."