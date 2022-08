Carlos Sainz, un poleman inquiet : "Red Bull nous colle 6 à 8 dixièmes, c'est le plus gros écart cette saison"

"Je n'ai pas d'explication concernant le gap entre nous et Red Bull. L'équilibre de notre voiture me semble bon. C'est une question de grip et de pointe de vitesse je crois. Pour plusieurs raisons, ils sont plus rapides ce week-end. On ne s'attendait vraiment pas à être aussi loin. On pensait être plus proche. Depuis la première séance libre, ils nous collent 6 à 8 dixièmes. C'est le plus gros écart cette saison. On doit analyser ça, mais on peut gagner la course dimanche. A mon avis, on sera un peu plus rapide en course. On sera sans doute un peu plus proche. J'espère que la température pourra nous aider. Je ne veux pas nous enterrer, mais ça s'annonce difficile", a aussi indiqué Sainz, qui a décroché ce samedi la deuxième pole de sa carrière.