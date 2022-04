Carlos Sainz prolonge son contrat chez Ferrari

La Scuderia Ferrari a annoncé ce jeudi matin la prolongation du contrat de Carlos Sainz.

La rumeur courait ces derniers jours que l’Espagnol puisse prolonger son contrat qui arrivait à terme à la fin de cette année. Son équipe a confirmé son engagement pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2024. Il est a priori assuré de fêter en 2024 sa dixième année en F1, lui qui a débuté sa carrière au plus haut niveau en 2015 chez Toro Rosso.

"Je me réjouis de pouvoir étendre mon contrat et continuer l’aventure avec l’équipe. Représenter cette équipe est unique et incomparable. Ma première saison a été solide et constructive, et le résultat de tout le travail est clair depuis le début de la saison. Je suis heureux que la confiance soit renouvelée", a-t-il déclaré.

Arrivé à la Scuderia l’année dernière en provenance de McLaren, le pilote Espagnol connait jusqu’ici un bon début de saison, à l’image de son équipe. Mais son abandon en Australie lors du troisième Grand-Prix l’a fait reculer à la troisième place du classement des pilotes (33 points), derrière Charles Leclerc (71) et George Russell (37).