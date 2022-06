Carlos Sainz : "On était peut-être plus rapide que Red Bull ce week-end, on était si proche de la victoire !"

Le champion du monde en titre et actuel leader du championnat, Max Verstappen (Red Bull) a remporté le 51e Grand Prix du Canada de Formule 1, la 9e des 22 manches du championnat du monde, dimanche à Montréal. À l'issue des 70 tours des 4,361 km du circuit Gilles-Villeneuve, tracé sur l'île Notre-Dame, le natif de Hasselt il y a 24 ans, a justifié son rôle de grandissime favori. Il décroche sa 26e victoire en 150 Grands Prix et déjà la sixième en 2022 après l'Arabie saoudite, l'Émilie-Romagne, Miami, l'Espagne et l'Azerbaïdjan.

Il a devancé l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), 2e à 993/1000e et auteur du meilleur tour, et le Britannique Lewis Hamilton, lauréat du GP du Canada à sept reprises dont le dernier disputé en 2019. Le septuple champion du monde signe son deuxième podium après sa 3e place à Barheïn.

"J’ai poussé à fond, j’ai donné ce que j’avais. J’ai essayé d’utiliser la batterie au maximum aussi afin de tenter de passer Verstappen. J’étais chaque fois un tout petit peu trop loin dans la chicane. Le point positif, c’est notre pointe de vitesse. On était peut-être plus rapide que la Red Bull. Il a juste manqué un petit truc pour le passer sur la fin de course", a analysé Sainz après la course.