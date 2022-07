Carlos Sainz "fier" après sa 1ère victoire en F1 : "C’est beau de voir que tout le monde est content pour moi"

C’est alors qu’il a été contraint de laisser Charles Leclerc s’emparer du lead suite à une demande de Ferrari. Sainz n’a pas baissé les bras pour autant et a fini par reprendre les rênes de ce GP de Grande-Bretagne à 10 tours de la fin, après l’intervention de la Safety Car.

"J’y ai toujours cru. Je savais que ce moment arriverait. Je me suis bagarré pour la victoire tant de fois et je savais que ça finirait par tomber tôt ou tard. C’était finalement pour ce week-end lors d’une course qui fait sans doute partie des courses les plus compliquées que j’ai eues à gérer, que ce soit avec l’équipe, d’un point de vue personnel ou avec les pneus. Au final, on a géré ça parfaitement et à la fin j’ai continué à y croire, je suis resté en course pour la victoire et finalement j’ai obtenu ce succès."

Visiblement touché, Sainz a ensuite tenu à adresser ses remerciements à tous ceux qui ont salué sa victoire après l’arrivée. "Je remercie toutes ces personnes qui célèbrent cette victoire avec moi. Le public qui a montré un grand respect, tous les pilotes qui sont venus près de moi et qui étaient heureux pour moi et tout le paddock. Je sens que tout le monde est vraiment content pour moi et c’est quelque chose qui fait du bien. "