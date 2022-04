Après trois courses seulement, Carlos Sainz est déjà doucement en train d’enfiler le costume de pilote numéro 2 au sein de la Scuderia Ferrari. L’Espagnol a signé deux podiums en ce début de saison (2e à Bahreïn, 3e en Arabie saoudite), mais il est surtout parti deux fois à la faute : une première fois à Melbourne après quelques tours seulement, une deuxième ce vendredi lors de la séance de qualification. Des erreurs qui lui coûtent très cher d’autant que dans le même temps son équipier Charles Leclerc est sur son petit nuage avec deux pole positions, deux victoires et la tête du championnat. Le directeur d’équipe Ferrari, Mattia Binotto, sait que les temps sont déjà un peu difficiles pour son pilote qui n’est pas encore 100% à l’aise dans la monoplace 2022. "Je ne pense pas qu’il y ait de réels problèmes à régler. Carlos doit certainement s’adapter un peu plus que Charles. Il a commis quelques erreurs importantes. Malgré cela je pense qu’il s’améliore. Il est de plus en plus rapide. Si je regarde ses performances en qualifications ici à Imola, elles étaient très bonnes. Seulement, quand il est sorti de la piste, ce n’était pas le bon moment pour pousser et chercher la limite et Carlos le sait très bien."