Carlos Sainz : "Ça fait mal de partir à l'arrière avec une voiture aussi compétitive"

Carlos Sainz n'a pas pu cacher sa déception devant les tifosi de Ferrari samedi après les qualifications dont il a signé le 3e temps. Pénalisé pour avoir changé des éléments moteurs et sa boite de vitesse, l'Espagnol a été renvoyé en fond de grille et s'élancera en 18e position, devant Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda, qui ont subi la même sanction.

"Je pense avoir fait une bonne session de qualifications. Je me sentais super bien. J'ai bien poussé en Q1 et en Q2. En Q3, je n'avais pas d'aspiration. J'ai dû prendre des risques pour compenser cela. Mais de toute façon je pars dernier. Cela ne change pas ma vie. Je ne vais pas vous mentir, ça fait mal de partir à l'arrière dimanche. Surtout parce que je dispose d'une voiture compétitive ce week-end et que les sensations sont très bonnes. Mais bon, je vais faire de mon mieux et essayer d'offrir un bon show à nos supporters en tentant de bien remonter", a déclaré un Carlos Sainz.