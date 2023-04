Carlos Cipa et Grégoire Gerstmans aux Nuits Botanique, gagnez deux places !

C’est dans le cadre des Nuits Botanique que Carlos Cipa et Grégoire Gerstmans s’unissent afin de vous livrer un concert plus qu’innovant autour du piano.

CARLOS CIPA :

Après avoir fait ses classes dans l’univers technique sophistiqué du piano classique, Carlos Cipa s’oriente vers les percussions. C’est donc un paysage minimal truffé d’effets percussifs qui hante Carlos Cipa. Dans son nouvel album, le pianiste propose une idée simple : une pièce, un piano, un pianiste/compositeur. Prendre son temps. Simplement improviser. Ce concept, qui au premier abord peut sembler simple, est en réalité plus complexe qu’il n’y parait.

Grégoire Gertsmans :

"Je me souviens encore de la petite statue en plâtre trônant sur le piano de mon grand-père et de l’odeur des vieilles partitions rangées dans son bureau. C’est une tradition dans la famille, un peu comme un tiroir qu’on ouvre et qu’on referme. De génération en génération et de main en main, le témoin se transmet sous la forme d’un instrument de musique. Quant à moi, bien au-delà de ce devoir de mémoire et de filiation, je recherche toujours la magie du son pur et fondateur des premiers âges, cette musique au piano qui à jamais restera gravée dans mon cœur. Je recherche cette enfance, la naïveté d’une mélodie épurée.”

