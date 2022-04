Carlos Alcaraz tombe d’entrée à Monte Carlo, battu par Sebastian Korda

L’Espagnol Carlos Alcaraz, 11e mondial et très attendu pour son premier tournoi de Monte-Carlo, a été éliminé dès son entrée en lice mercredi par l’Américain Sebastian Korda (42e) 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 6-3 en 3h01.



Korda, le fils de Petr ancien vainqueur de l’Open d’Australie, a créé une petite sensation. Il a infligé à Alcaraz sa 3e défaite de la saison. L’Espagnol restait sur une série impressionnante avec deux titres (Rio et Miami) et une demi-finale (Indian Wells) sur ses trois derniers tournois. C’était le premier duel entre les deux joueurs.

Au prochain tour, Korda, qui participe pour la première fois lui aussi à ce premier Masters 1000 sur terre battue de la saison, affrontera son compatriote Taylor Fritz (13e) ou le Croate Marin Cilic (22e).