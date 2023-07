Carlos Alcaraz terrasse l’ogre Novak Djokovic et remporte Wimbledon pour la première fois

Dans le premier set, Novak Djokovic ne se permet pas de round d’observation, alors que Carlos Alcaraz prend beaucoup de temps pour entrer dans cette finale. La première manche ne dure que 35 minutes, et se conclut sur le score sec de 6-1 en faveur du Serbe.

Mêmes acteurs, tout autre scénario dans le set suivant. "Carlito" se réveille et commence à jouer le feu. Méconnaissable, l’Espagnol pose beaucoup de problèmes à "Nole". Il breake le Serbe avant d’être lui-même breaké. Les deux hommes se rendent ensuite coup pour coup dans un match qui a désormais pris une autre dimension. Ils doivent se départager au tie-break, un exercice dans lequel Novak excelle, il a notamment remporté les treize derniers qu’il a disputés. Mais c’est bien le jeune numéro un mondial qui met fin à cette série, d’un incroyable retour, 8-6 dans le tie-break. 6-1, 6-7. Et près d’une heure et trente minutes pour cette seule deuxième manche.

Dans le troisième set, cela se complique pour le septuple vainqueur du majeur londonien. Alcaraz mène relativement facilement 3-1, et le jeu de service du Serbe dure alors une éternité (26 minutes pour être précis). Alcaraz se procure sept balles de break au terme d’échanges complètement fous, et saisit finalement cette septième opportunité pour mener 4-1, et le set 6-1. Mais cette manche dure tout de même une heure de jeu, boostée par ce cinquième jeu aussi interminable que crucial.

Long intermède avant la quatrième manche, Novak Djokovic est rentré au vestiaire et prend son temps. Pour se changer et sans doute pour se remettre un peu les idées en place. Les deux hommes remportent leurs deux premières mises en jeu, et c’est le Serbe qui parvient à breaker le premier dans ce set. Djokovic fait 3-2, et puis 4-2. "Nole" a retrouvé un second souffle et pose de nouveau pas mal de difficultés à l’Espagnol. Il breake à nouveau et remporte le set 6-3. Manche décisive dans cette rencontre qui tient décidément toutes ses promesses.

Dans ce fameux set décisif, Alcaraz met d’emblée la pression sur son adversaire en obtenant une balle de break sur le premier jeu de service de "Djoko". Il ne la convertit pas, contrairement à celle qu’il obtient sur le deuxième jeu de service du Serbe. Ce qui provoque la colère de ce dernier, qui perd ses nerfs et brise sa raquette sur le montant du filet. 2-1 en faveur de l’Espagnol, qui confirme par un jeu blanc, 3-1. Il s’agira du seul break de cette manche décisive. Mais il en suffit d’un. Carlos Alcaraz terrasse l’ogre Djokovic et décroche son tout premier titre à Wimbledon, le deuxième majeur de sa jeune carrière.