Carlos Alcaraz s'offre son modèle Nadal en quarts de finale et s'en va défier Djokovic

Carlos Alcaraz a fini par s'imposer face à son idole Rafael Nadal en quarts de finale du tournoi ATP Masters 1000, joué sur terre battue et doté de 6.744.165 euros, vendredi en Espagne.

Le Majorquin (N.3), 4e mondial, a en effet été battu en trois sets par Alcaraz (N.7), 9e à l'ATP, qui a fêté la veille ses 19 ans, et successeur désigné de Nadal: 6-2,1-6, 6-3 en 2h29 de jeu. La jeune promesse espagnole s'en va défier Novak Djokovic pour une place en finale.

La partie avait été dominée par Alcaraz jusqu'à 6-2, 2-1 avant que le jeune Espagnol ne se torde la cheville droite. Strappé durant une interruption qui a duré un moment, Alcaraz s'est vu mener 1-3 et 15-40 avant que la partie ne soit interrompue une nouvelle fois une dizaine de minutes. En cause, le malaise d'un spectateur dans les tribunes.

L'interruption après le 2e set s'est prolongée. Alcaraz se plaignait aussi de la main, mais il est revenu frais et dispo pour prendre l'avantage dans le 3e set et mener 3-1. Rafael Nadal, 35 ans, ne parvenait plus à refaire son retard et était éliminé d'un tournoi qu'il a remporté cinq fois.

C'est la première fois qu'Alcaraz bat son modèle. Nadal s'était imposé à deux reprises lors de leurs deux premières confrontations sur le circuit, à Madrid déjà l'an dernier et en demi-finales à Indian Wells cette année.

Carlos Alcaraz va à présent défier Novak Djokovic, pour la première fois de sa carrière, pour une place en finale.

Le Serbe, N.1 mondial, s'était imposé un peu plus tôt dans la journée 6-3, 6-4 face au Polonais Hubert Hurkacz (N.12/ATP 14).

Jeudi, Nadal avait dû batailler pour venir à bout de David Goffin (ATP 60) avec une victoire 6-3, 5-7, 7-6 (11/9) en 3h9 minutes.