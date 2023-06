"Carlos Alcaraz remportera Roland-Garros un jour, et plus d’une fois !"

La rencontre entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en demi-finale de Roland-Garros a tourné en faveur du Serbe. Alors que le jeune Espagnol n’est pas parvenu à gérer ses efforts et ses émotions, se retrouvant victime de crampes en début de troisième set. Novak Djokovic file donc vers une septième finale dans le majeur parisien, avec en ligne de mire le record absolu de titre en Grand-Chelem. En ce qui concerne Carlos Alcaraz, il semblerait que ça ne soit que "partie remise". Débriefe de cette demi-finale avec Philippe Dehaes au micro de Laurent Bruwier.

Quels enseignements tirer de cette rencontre ? "Pas grand-chose puisque Carlos Alcaraz n’a pas vraiment pu terminer la rencontre. Il a craqué physiquement, il a eu des crampes au début du troisième set. Le début de match n’était pas excellent des deux côtés, enfin surtout du côté de l’Espagnol qui n’avait pas tout de suite réussi à entrer dans le match de façon offensive comme on l’avait vu le faire depuis le début du tournoi. Evidemment, Novak Djokovic était là, présent. Tactiquement en trouvant toutes les solutions pour contenir toute la fougue de l’Espagnol. Mais bon après le début du troisième set il n’y a plus eu de match et c’est bien évidemment une déception pour l’ensemble des supporters qui sont venus, et pour nous aussi, on était tous prêts à être les témoins de ce premier affrontement entre ces deux grands champions en Grand-Chelem."

Est-ce que le plus dur est fait pour Djokovic ? "C’est la bonne question ! Beaucoup le pensent, mais une finale ça reste un match particulier quand même. Si c’est Zverev, si c’est Ruud, les deux sont des sérieux clients quand même. Après il y a aussi tout le côté émotionnel. Comme Alcaraz n’a pu vraiment gérer aujourd’hui… Novak Djokovic, à trois sets de ce record qu’il chasse depuis des années maintenant, va peut-être craquer aussi. Donc il reste beaucoup d’interrogations. Il part clairement favori, mais ce n’est pas joué d’avance."

Novak Djokovic a eu du mal en 2021 quand il pouvait réaliser le Grand-Chelem et repasser devant aussi en termes de titres en Grand-Chelem, est-ce étonnant qu’un champion de sa trempe soit lui aussi rattrapé par ses émotions ? "Oui et non, il reste un être humain, avec des émotions. On l’a vu contre Khachanoc aussi en quart, le match n’était pas facile, deux premiers sets compliqués, timorés, où il était très tendu aussi. Là il chasse un record qui est absolument hallucinant, il veut marquer l’histoire du jeu. Il veut être le plus grand joueur de l’histoire en termes de palmarès, il est à trois sets d’y arriver. C’est un enjeu qui est absolument énormissime et donc ce n’est pas impossible qu’il ait beaucoup de difficultés à le faire également."

Alcaraz il a montré beaucoup de belles choses, il est de loin de leader de la nouvelle génération : "On l’a vu aujourd’hui, dans ce début de match, il a un jeu qui est tellement polyvalent, tellement exceptionnel. Il est capable de bien jouer sur toutes les surfaces mais surtout il garde ce caractère offensif, il arrive à faire des choses phénoménales avec la balle, il garde une belle attitude aussi, on le voit souvent sourire, prendre du plaisir sur le terrain. Et c’est là où il est vraiment différent des autres à mon avis, il garde ce plaisir de jouer. Et donc Alcaraz aujourd’hui n’a pas réussi à remplir cette mission mais il a vingt ans, il lui reste dix/quinze ans. Et il gagnera Roland, probablement bien plus qu’une fois."