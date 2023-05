Carlos Alcaraz remporte l’ATP Madrid en venant à bout du surprenant Jan-Lennard Struff en trois sets

Comme l’année passée, Carlos Alcaraz se couronne roi de Madrid en remportant le Masters 1000 de la capitale espagnole. Le prodige espagnol l’a emporté 6/4, 3-6 et 6/3 au terme d’un combat de 2h27 face au lucky-loser allemand Jan-Lennard Struff.

La partie commence de la meilleure des manières pour le numéro deux mondial, qui breake d’entrée de jeu son adversaire. Mais le géant allemand recolle rapidement à deux partout avant de perdre une nouvelle fois son service à 4-3. Un break suffisant pour Alcaraz, qui boucle la première manche six jeux à quatre.

Loin d’être abattu, le 65e mondial entame parfaitement le deuxième set et breake d’entrée. Struff garde ensuite son service et remporte la manche six jeux à trois malgré quelques frayeurs.

Place au troisième set où la tête de série numéro un prend le service de son adversaire après plusieurs jeux serrés. Concentré sur ses mises en jeu, le joueur de 20 ans conclut la rencontre six jeux à trois sans concéder son service dans la manche décisive.

Alcaraz remporte ainsi son quatrième titre de la saison, le dixième de sa carrière, et sera le grandissime favori à Rome et Roland-Garros.