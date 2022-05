Carlos Alcaraz poursuit sa route, Karen Khachanov surprend Cameron Norrie

Carlos Alcaraz a validé son billet pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, vendredi soir à Paris. L’Espagnol, 6e mondial et 6e tête de série du 2e tournoi du Grand Chelem, a battu au 3e tour l’Américain Sebastian Korda (ATP 30) en trois sets 6-4, 6-4, 6-2.

Alcaraz, qui avait dû sauver une balle de match avant de s’imposer en cinq sets face à son compatriote Albert Ramos-Vinolas (ATP 44) mercredi au 2e tour, atteint pour la première fois de sa jeune carrière les huitièmes de finale sur la terre battue parisienne. Il y a un an, il s’était arrêté au troisième tour (battu par Struff). Son meilleur résultat en Grand Chelem est pour l’instant un quart de finale, atteint à l’US Open en septembre dernier.

L’élève de Juan-Carlos Ferrero, ex-N.1 mondial et lauréat de Roland-Garros 2003, a remporté depuis fin mars ses deux premiers trophées en Masters 1000, à Miami et Madrid, plus le tournoi de Barcelone entre-temps.

Avec sa qualification pour les huitièmes de finale, il étire sa série de matches gagnés d’affilée à treize.

Le joueur espagnol de 19 ans affrontera pour une place en quarts de finale le Russe Karen Khachanov, 25e mondial et tête de série N.21. Celui-ci s’est qualifié au détriment du Britannique Cameron Norrie, 11e mondial et tête de série N.10, qu’il a battu en quatre manches 6-2, 7-5, 5-7, 6-4.