Carlos Alcaraz peut-il gagner Roland-Garros ? 3 raisons de croire à l'exploit

La question est sur toutes les lèvres : après Madrid, Carlos Alcaraz a-t-il les armes physiques et mentales remporter son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros ?

"Contre Zverev, c’était une victoire assez rapide et expéditive. Il ne s’est pas attardé dans la durée mais avant contre Djokovic et il est allé au-delà des 3h35 de match pour le battre. Cela vaut dire que ce garçon peut à la fois expédier et peut parfois gérer ses émotions dans la durée" observe Eby Brouzakis. "Il était encore au-delà du top 100 il y a un an et on se demande ce qu’il fera à Roland-Garros dans deux semaines" ajoute le journaliste sportif qui croit en les chances du diamant espagnol.

"Je me sens prêt à rivaliser eux dans tous les tournois, sur toutes les surfaces. En Grand Chelem, avec les matches en cinq sets, c’est totalement différent, mais je crois que je suis prêt" confiait d’ailleurs le principal intéressé à l’AFP, entraîné par un certain Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2003, 2 ans avant l’ère Rafael Nadal.