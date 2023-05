Carlos Alcaraz et Rafael Nadal réunis en double aux JO de Paris ? "Ce serait un rêve" pour le numéro un mondial

En l’absence de Rafael Nadal à Roland-Garros, un autre Espagnol fait partie des favoris. Carlos Alcaraz, numéro un mondial, est cité par beaucoup comme principal prétendant au trône parisien. En conférence de presse avant tournoi, le joueur de 20 ans a confié qu’il croyait déjà en ses chances avant le forfait de Rafa, et qu’il souhaitait vraiment voir son aîné revenir à 100%.

Mais une autre déclaration a fait bondir les Espagnols : Alcaraz a admis que l’éventualité d’évoluer en double avec Rafael Nadal aux Jeux Olympiques de Paris serait "un rêve" pour lui. Il s’agira de la dernière saison de la carrière du Majorquin et forcément, la symbolique serait belle entre le plus grand joueur de l’histoire du tennis espagnol, et celui qui incarne sa relève. Un tournoi olympique qui se déroulera justement à... Roland-Garros!

Dans la même partie de tableau que Novak Djokovic pour Roland-Garros, Alcaraz affrontera l’Italien Flavio Cobolli, qualifié d’un an son aîné et 159e mondial.