Carlos Alcaraz est le premier joueur qualifié pour les Masters de fin d'année

L'Espagnol a remporté 47 matches contre 4 défaites cette saison, et a accumulé six trophées: Wimbledon, les Masters 1000 d'Indian Wells et Madrid, les ATP 500 de Barcelone et du Queen's, ainsi que l'ATP 250 de Buenos Aires. Il domine le classement sur l'année calendaire avec 6675 points, 730 de plus que Djokovic et 1555 de plus que le Russe Daniil Medvedev.