Carlos Alcaraz écarte Karen Khachanov et affrontera Alexander Zverev en quarts de finale

Carlos Alcaraz poursuit son aventure à Roland-Garros. La nouvelle pépite du tennis mondial, 6ème joueur du monde, s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire en trois sets 6-1, 6-4, 6-4 en 2h14 contre le Russe sous bannière neutre Karen Khachanov, 25ème mondial et tête de série N.21, en huitièmes de finale dimanche à Paris.

Vainqueur du tournoi ATP Masters 1000 de Madrid début mai, Alcaraz, 19 ans, atteint les quarts de finale pour la première fois de sa carrière à la Porte d'Auteuil. En 2021, pour sa première participation, il avait été éliminé au troisième tour.

En quarts de finale, la tête de série N.6 du tournoi parisien affrontera l'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial et tête de série N.3, qui s'est imposé en trois sets 7-6 (13/11), 7-5, 6-3 contre un autre Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 131ème mondial et issu des qualifications, plus tôt dimanche.