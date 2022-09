Carlos Alcaraz, Casper Ruud ou Rafael Nadal… Qui sera le nouveau numéro un mondial après l’US Open ?

En toute vraisemblance, c’est lui qui était pressenti pour devenir numéro un mondial lundi prochain. Il avait toutes les cartes en mains. Mais Frances Tiafoe s’est montré plus fort lors de leur confrontation en huitièmes de finale. Rafa qui semblait un peu ailleurs pendant ce tournoi alors que son épouse est enceinte de leur premier enfant et qu'elle a dû rester en Europe. Il a d'ailleurs confié "avoir besoin de rentrer chez lui" après sa défaite.

Mais la saison de Nadal n’en reste pas moins phénoménale et atteindre la première place mondiale la semaine prochaine ne serait pas illogique, loin de là pour le Majorquain. Lui qui a perdu sa toute première rencontre en Grand-Chelem (sur 21 matches) cette saison ce lundi contre Tiafoe.

À 36 ans et un peu plus de trois mois il ne deviendrait pas (encore) le plus vieux numéro un de l’histoire. Un certain Roger Federer était âgé de 36 ans et 10 mois quand il a récupéré le trône pendant une petite semaine en juin 2018. Cela n’en serait pas moins un exploit monumental.