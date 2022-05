Carlos Alcaraz après l'accueil hostile du public français à Berçy : "À Roland-Garros, ce sera la même chose ou pire"

Présent lors du Gala sportif de la région de Murcie, Carlos Alcaraz s’est confié sur ses chances de victoire à Paris au micro de Marca : "Remporter Roland-Garros est difficile mais pas impossible". Un tournoi qu’il commencera avec l’étiquette de favori ce qui ne l’inquiète pas outre mesure : "C’est une motivation supplémentaire d’être considéré comme l’un des favoris pour gagner ce tournoi du Grand-Chelem. La pression se transforme en un stimulant."

En tête des bookmakers, il partage la place avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ce dernier qui est blessé aux côtes depuis Indian Wells a justement été battu par le prodige espagnol : "Je n’aime pas voir Rafa souffrir quand il pratique le sport qu’il aime. J’espère et je souhaite qu’il se rétablisse et qu’il soit compétitif."