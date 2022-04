Carlos Alcaraz, 18 ans : vainqueur à Miami, déjà 11e mondial, il n’en finit plus de battre des records de précocité

Il y a quelques semaines, il était déjà devenu le plus jeune joueur titré en ATP 500, à Rio et il avait fait son entrée dans le Top 20 du tennis mondial masculin. Et l’Espagnol en a profité pour claquer quelques lignes de statistiques.

A 18 ans, 9 mois et 16 jours, il est le plus jeune joueur parmi ceux en activité à entrer dans le classement des 20 meilleurs joueurs du monde. Un record qui était détenu jusque-là à nouveau par Rafael Nadal avec 18 ans, 10 mois, et un jour. Il devient par la même occasion le troisième plus jeune joueur à le faire depuis le début du circuit ATP en 1990, rejoignant Andrei Medvedev et Pete Sampras.

Ce lundi, il est également le plus jeune joueur à faire son entrée dans le top 15, depuis un certain… Rafael Nadal. Si Alcaraz ambitionnait de grimper dans ce top 15 en 2022, le joueur espagnol aura, comme à son habitude, été plus vite pour réaliser son objectif.

Enfin, à 18 ans, 11 mois et 1 jour, Alcaraz vient de battre pour la 7e fois un membre du top 10. Si on s’intéresse aux temps de passage de Rafael Nadal, il a obtenu sa 7e victoire face à un membre du top 10 lors de la demi-finale de Roland Garros en 2005 face à Roger Federer. Un Roger Federer et Novak Djokovic qui étaient "déjà" dans leur vingtième année lorsqu’ils ont accompli cette performance.