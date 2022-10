Carlo nous parle de pommes de " marque " avec Fairebel et Pink Lady

C’est une marque issue de la coopérative Faircoop : elle doit être belge et produite par un agriculteur qui cultive et les coopérateurs sont aussi des cultivateurs uniquement et dispose de la GlobalG.A.P certification.

Les chiffres : 250 tonnes vendues en 2021 avec comme objectif 2022, 400 tonnes. Les pommes sont vendues directement par Fairebel. La variété est Jonagold et le prix : 3,19 euros/kilo.

Ça marche comment ?

Des agriculteurs sont membres de Faircoop. Ils doivent être vraiment agriculteurs et cultiver en Belgique. Faircoop achète des pommes sur le marché, selon les exigences dont on a parlé plus haut. Les pommes sont labellisées, et revendues sur le marché avec un bonus, un supplément si on préfère. Ce supplément est reversé aux membres Faircoop afin qu’ils puissent avoir un revenu plus équitable. La marque est là pour convaincre le consommateur de payer plus cher pour garantir un revenu à des producteurs locaux.