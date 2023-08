A partir de 1613, les choses vont un peu se précipiter pour Gesualdo : Emanuele, son seul fils encore vivant, né de sa première union avec Maria d’Avalos, va mourir des suites d’une chute de cheval. Gesualdo le sait, avec la mort de son fils s’éteint aussi tout espoir de perpétuer le nom et le sang de sa famille. Il va tenter le tout pour le tout et, par des manœuvres testamentaires, essayer de marier sa petite-fille à naître avec l’un ou l’autre membre de la famille Gesualdo. Ses volontés disaient ceci : "Si l’enfant qui naîtra est une fille (ce qui sera donc le cas), je l’institue comme héritière universelle de tous mes biens. Je veux, j’ordonne et commande qu’elle prenne comme mari l’aîné de Don Cesare Gesualdo ou, à défaut, son deuxième ou troisième fils, ou un autre dans cet ordre, et si la lignée dudit Don Cesare venait à s’éteindre, qu’elle prenne, dans le même ordre, un des fils de Cesare Gesualdo, fils de Michele Gesualdo, et si pareillement la lignée de Cesare venait à s’éteindre, qu’elle prenne pour époux un autre de la maison Gesualdo, le plus proche de ladite famille".

Le compositeur veut coûte que coûte conserver l’intégralité de ses titres, de ses terres et de ses domaines féodaux dans la famille Gesualdo, sous le nom Gesualdo. Une volonté qui ne sera pas respectée puisque la petite-fille en question épousera finalement Nicolò Ludovisi, bien en dehors du cercle familial souhaité par Gesualdo. Mais pour l’heure, le compositeur sent que les choses lui échappent, et peut-être même que son noir destin le rattrape. Alors, comme une quête désespérée de rédemption, Carlo Gesualdo va s’adonner à des pratiques, toujours plus sévères, de pénitence et de châtiments corporels. Ça peut paraître absurde, voire pervers, mais rappelons que ce genre d’auto-punition était encouragé à l’époque par la spiritualité née de la Contre-Réforme et que ces séances de "mortification de la chair" sont restées assez répandues jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Mais malgré ces séances de flagellation quasi-quotidiennes, le bilan de sa vie passée ne lui apporte aucune consolation : son premier mariage s’est achevé sur l’infidélité et le meurtre, son second mariage ne lui a procuré au bout du compte qu’une distraction momentanée avant de se détériorer en une situation domestique intenable. Son deuxième fils, Alfonsino, est mort étouffé et partout l’on raconte que le compositeur aurait une fois de plus du sang sur les mains, et par-dessus le marché, le fils né de son premier mariage, Emanuele, et qui le traitait en étranger depuis des années, vient de mourir, faisant mourir la lignée des Gesualdo.