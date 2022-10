Carlo De Pascale vous présente son livre de cuisine coup de cœur

Le chef, Jamie Oliver, revient avec un nouveau livre, One. Carlo de Pascals vous propose de découvrir ce livre qui saura ravir les fans de cuisine.

Dans son livre One, Jamie Oliver vous propose des recettes qui ont la particularité de se réaliser dans un seul plat, une seule casserole. Dans ce livre, il ne vous propose pas des recettes de "one pot pasta" puisqu’il ne propose pas de recettes de pâtes à froid. En effet, lorsqu’il s’agit d’une recette à base de pâtes, Jamie vous recommande de verser de l’eau bouillante sur vos pâtes et non pas de l’eau froide, donc il vous faut une seule casserole et au moins une bouilloire.

Jamie Oliver, c’est un véritable phénomène culinaire, très inspirant, il a un sens du goût incomparable, un sens de l’assaisonnement, de la simplicité, et il a particulièrement bien compris et raconté la cuisine italienne.

À lui tout seul, il casse le mythe de la cuisine anglaise réputé pour ne pas être très bonne. Jamie Oliver vous montre que la cuisine anglaise ça peut être très bon.

Par exemple, le "toad in a hole", littéralement le crapaud dans un trou est en fait une saucisse cuite dans un yorkshire pudding, bref un clafoutis à la saucisse.

Mais malgré son succès, Jamie Oliver a eu quelques soucis il y a quelques années. En 2019 précisément, ses restaurants se sont littéralement cassés la figure et il n’en reste presque plus rien. Il semblerait que ses admirateurs achètent ses bouquins, regardent ses vidéos, mais rechignent à dépenser pour manger dans ses restaurants.

Aujourd’hui, il a rebondi, mais n’oublions pas que Jamie Oliver c’est d’abord un chef, un animateur et un auteur à plus de 40 millions de livres vendus.