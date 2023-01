Carlo De Pascale vous fait fondre avec son tour d’horizon des pâtes au fromage

Pâtes plus fromage : peut-on faire plus simple que cette association dans nos assiettes ? Et rien qu’à base de ces deux ingrédients, il existe une grande variété de plats. Dans le 6/8, Carlo De Pascale vous emmène pour une petite exploration dans le vaste monde des pâtes au fromage.

Les incontournables penne 4 fromages font évidemment partie du répertoire. La recette classique consiste à faire fondre dans du lait : du gruyère suisse, du parmesan, du taleggio et du gorgonzola.

Autre classique : le bon vieux et belgicain macaroni jambon-fromage. Il existe une dérivation de ce plat, qui est typiquement belge : les croquettes de macaronis.

Une recette qui est à la fois ancestrale et star actuelle des réseaux sociaux, c’est le cacio e pepe. Une recette romaine à base de pecorino et de poivre. On mange ça notamment à Rome chez Felice, la trattoria préférée de Roberto Begnigni, où la serveuse prépare le plat à table devant le client.

En Val d’Aoste, on se régale de gnocchi alla bava, c’est-à-dire des gnocchis de pommes de terre à la fontina, le fromage local de cette région du nord de l’Italie, au sud du Mont Blanc.

Enfin on sort d’Italie avec les ravioles du Dauphiné. C’est une recette totalement française qui bénéficie d’une IGP (indication géographique protégée). Dans la farce de la raviole, on trouve du fromage frais et du persil.