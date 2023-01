Carlo De Pascale vous dit tout sur les boulettes et dévoile sa recette

Le Belge est un véritable dingue de boulettes. Dans le 6/8, Carlo De Pascale nous parle de cette histoire d’amour et ses origines avant de proposer une recette : les Polpettine de Mario Raineri.

Le grand intellectuel de la boulette est un journaliste français d’origine belge. Pierre Brice Lebrun a écrit un Traité de la boulette dans lequel il rappelle le nombre de mots différents pour appeler la boulette chez nous et dans le monde : ballekes, vitoulets, boulettes, polpettes depuis l’immigration italienne, ou encore les fameux boulets.

L’historien Pierre Leclercq rappelait en 2019 l’ancienneté de la boulette : à Liège, un recueil de recettes édité en 1604 parle déjà de "veau revestu", qui est un hachis de veau façonné en "ronde boulle". L’appellation, elle, vient du boulet de canon.

La sauce au sirop des boulets liégeois est en revanche relativement récente. Aussi appelé boulet sauce lapin, c’est une adaptation de la sauce du lapin aux pruneaux, dans laquelle les pruneaux sont remplacés par des raisins. Avant cela, selon Pierre Leclercq, les boulettes à Liège étaient plutôt cuisinées à la sauce tomate, et la boulette bruxelloise à la Gueuze.

Pour un petit tour non exhaustif du reste du monde, Carlo De Pascale vous propose les "albondigas" en Espagne, les "nem nuong" au Vietnam, et les "Polpettine Mario Raineri", recette d’inspiration libanaise, facile et assez rapide à réaliser, dont Carlo vous propose ici la marche à suivre.