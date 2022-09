D’abord la prune , un fruit que l’on ne retrouve pas assez en Belgique selon Carlo qui cite le Sillion : "[…] l’irrégularité et l’incertitude de récolte en, raison des facteurs climatiques : principalement les gelées tardives, mais aussi la tendance naturelle des pruniers à alterner après une année de forte production. Ensuite, des prix dérisoires sur le marché de gros les années où la production est abondante mais de faible calibre. On retrouve également, de la part des consommateurs, une déception en ce qui concerne la qualité gustative des fruits, souvent cueillis trop tôt en raison de leur fragilité lorsqu’ils sont à maturité optimale."

L’animateur enchaîne ensuite sur les figues . Carlo apprécie d’ailleurs particulièrement les figues, elles font partie de ces végétaux qui sont dans notre culture occidentale depuis au moins l’antiquité, pas trop chez nous certes, mais présente dans les vergers et l’alimentation méditerranéenne depuis des temps immémoriaux.

N’oublions pas aussi le raisin , même si c’est un peu anecdotique, rappelons que l’on fait du raisin de table en serre chauffée depuis plus de cent ans en Belgique, ou plutôt en Brabant flamand (IGP).

Et terminons par sa petite préférée : la mirabelle de Lorraine. Protégée par une IGP depuis 1995, il faut l’acheter avec des taches de rousseur. On est presque sûr que le noyau se détache sans soucis et qu’elle est au summum de son apogée.