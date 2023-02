La recette de Carlo De Pascale : le chou farci

Même ceux qui n’aiment pas le chou peuvent aimer. C’est le pari de Carlo De Pascale qui présente sa recette de choux farcis.

Faire bouillir de l’eau dans laquelle on poche des feuilles de chou vert frisé pendant 1 à 2 minutes avant de les égoutter.

Pour faire la farce, on mélange du lait, de la mie de pain et de la viande hachée. On peut aussi ajouter des pistaches, de la ciboulette, un jaune d’œuf et même une goutte de whisky. Ensuite on sale la farce.

Sur la feuille de chou pochée, on ne garde que le vert, en enlevant la partie dure et blanche. On pose la farce et l’enroule dans la feuille.

Dans du beurre à feu très doux, faire rissoler ses choux farcis, idéalement dans une cocotte en fonte.

On peut varier la farce à l’infini. Pour le haché on peut choisir de la viande de porc, de veau ou de poulet. On peut aussi ajouter des noix, du foie gras, des raisins, du persil, de l’ail, des oignons, des échalotes, des pruneaux ou encore des abricots secs.