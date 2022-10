Carlo De Pascal vous emmène en visite culinaire à Naples

Mais on y mange aussi la fameuse pizza napolitaine.

Carlo De Pascal vous emmène chez les Frères Salvo à Naples, une pizzeria qui est 8e au classement mondial de la meilleure pizzeria. Les pizzas coûtent entre 8 et 10 euros. Carlo vous conseille les grands classiques napolitains, la marinara, la margarita, la pizza gourmet avec beaucoup d’ingrédients. Ne soyez pas surpris, la pizza napolitaine est une pizza qui laisse beaucoup de place à la pâte.

À Naples on cuisine aussi de manière plus classique, plus italienne, et on trouve des restaurants considérés comme faisant partie du patrimoine historique comme ce Mimí alla Ferrovia près de la gare. On y mange des candele alla genovese, qui est un ragoût de viande de veau aux oignons cuit pendant des heures et que l’on ne trouve qu’à Naples.