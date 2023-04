Carlo Ancelotti n'exclut pas la possibilité d'un deuxième Ballon d'Or pour Karim Benzema

Après la victoire 4-0 du Real Madrid contre le FC Barcelone mercredi au Camp Nou en demi-finale retour de Coupe du Roi (Coupe d'Espagne), s'en est suivi la conférence de presse d'après-match.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, est d'abord questionné sur la prestation de son équipe. Un match complet selon lui, mais il reconnaît tout de même une première période compliquée, notamment dans les sorties de balles. Le premier but de Karim Benzema à la 50e a "changé la dynamique du match. On a trouvé plus d'espaces en seconde période, et on a réussi à leur faire mal."

Les discussions débouchent ensuite sur la performance de Benzema, auteur d'un triplé lors de la rencontre. "Son travail réalisé durant la trêve internationale l'a beaucoup aidé" selon Ancelotti. L'entraîneur du Real affirme que son numéro 9 "se trouve dans une condition physique optimale", et qu'il "reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Pas seulement des attaquants. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment." Et lorsqu'on lui demande "Peut-il aller chercher un autre Ballon d'Or ?", Ancelotti répond "Et pourquoi pas ?!" !

Le Français avait largement remporté le dernier Ballon d'Or, avec 549 points. Il avait devancé le Sénégalais Sadio Mané (193), notre compatriote Kevin De Bruyne (175), le Polonais Robert Lewandowski (170) et l'Egyptien Mohamed Salah (116).